Atletico Madrid, Girona karşısında üç golle güldü

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İspanya LaLiga'nın 31. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Girona karşı karşıya geldi.
Estadio Metropolitano Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Atletico Madrid 3-1'lik skorla kazandı.
Atletico, üç golle kazandı
Girona'nın tek sayısını 4. dakikada Artem Dovbyk kaydetti. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller ise 34 (P) ile 50. dakikalarda Antoine Griezmann ve 45+6. dakikada Angel Correa'dan geldi.
Girona 65 puanda kaldı
İlk 4 yarışında kritik bir galibiyet alan Atletico, 61 puana yükseldi. Girona ise 65 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Atletico Madrid, Mallorca'ya konuk olacak. Girona ise Cadiz'i ağırlayacak.
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