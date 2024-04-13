Atletico Madrid, Girona karşısında üç golle güldü Atletico Madrid, İspanya LaLiga'nın 31. haftasında sahasında Girona'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

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İspanya LaLiga'nın 31. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Girona karşı karşıya geldi.

Estadio Metropolitano Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Atletico Madrid 3-1'lik skorla kazandı.

Atletico, üç golle kazandı

Girona'nın tek sayısını 4. dakikada Artem Dovbyk kaydetti. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller ise 34 (P) ile 50. dakikalarda Antoine Griezmann ve 45+6. dakikada Angel Correa'dan geldi.

Girona 65 puanda kaldı

İlk 4 yarışında kritik bir galibiyet alan Atletico, 61 puana yükseldi. Girona ise 65 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Atletico Madrid, Mallorca'ya konuk olacak. Girona ise Cadiz'i ağırlayacak.