Atletico Madrid, Granada'yı mağlup etti Atletico Madrid, La Liga'nın 21. haftasında konuk olduğu Granada'yı 1-0 yendi.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Granada, Atletico Madrid'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 54. dakikada Alvaro Morata kaydetti.

Çağlar Söyüncü oynamadı

Atletico Madrid'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmada süre bulamadı.

Bu galibiyetle puanını 41'e yükselten Atletico Madrid ligdeki bir sonraki maçında Valencia'yı konuk edecek.

11 puanda kalan Granada ise Getafe deplasmanına gidecek.