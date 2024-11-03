Atletico Madrid, Las Palmas karşısında sürprize izin vermedi

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İspanya LaLiga'nın 12. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Las Palmas karşı karşıya geldi.

Air Metropolitano'da oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Atletico Madrid oldu.

Madrid ekibine galibiyeti getiren golü, 37. dakikada teknik direktör Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone ve 83. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

ATLETICO, PUANINI 23 YAPTI

Ligde ilk mağlubiyetini geçen hafta Real Betis deplasmanında alan Atletico Madrid, bu galibiyetle birlikte puanını 23'e yükseltti.

Ligde sadece son iki maçını kazanan ve başlattığı serisi sona eren Las Palmas ise 9 puanda kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI ATLETICO MADRID

Öte yandan Las Palmas'a rakip olduğu son 11 maçın 10'unu kazanan Atletico, bu karşılaşmaların 9'unda gol yemedi.

Ayrıca Diego Simeone'nin ekibi, bu sezon ligde en az gol yiyen (7) takım olarak dikkat çekiyor.

La Liga'da gelecek hafta Atletico Madrid, Mallorca'ya konuk olacak. Las Palmas ise deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.