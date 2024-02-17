Atletico Madrid, Las Palmas'a fark attı Atletico Madrid, LaLiga'nın 25. haftasında sahasında Las Palmas'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.

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İspanya LaLiga'nın 25. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Las Palmas karşı karşıya geldi.

Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan müsabakada kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi ekip Atletico Madrid oldu.

Atletico'ya galibiyeti getiren golleri; 15 ve 20. dakikalarda Marcos Llorente, 47 ve 62. dakikalarda Angel Correa, 87. dakikada ise Memphis Depay kaydetti.

Llorente yıldızlaştı

Kariyerinde çıktığı 331 maçta hiç santrfor oynamayan Marcos Llorente, santrfor olarak çıktığı ilk maç olan Las Palmas karşılaşmasında 5 dakikada 2 gol attı.

Simeone'nin öğrencileri bu sonuçla ligde 2 maç sonra 3 puana uzandı. Las Palmas ise son 5 maçta 2 kez mağlup oldu.

Atletico, puanını 51 yaptı

Atletico Madrid bu galibiyetle birlikte puanını 51'e çıkardı. Las Palmas ise 35 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico, Almeria ile oynayacak. Las Palmas ise Osasuna'yı konuk edecek.