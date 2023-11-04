Atletico Madrid, Las Palmas'a yenildi

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İspanya La Liga'nın 11. haftasında Las Palmas, Atletico Madrid'i ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başarırken golleri 51'de Kirian Rodriguez ve 75'te Benito Ramirez attı.
Konuk takımın tek sayısını 83'te Alvaro Morata kaydetti.
Çağlar Söyüncü oynamadı
Atletico Madrid'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte 25 puanda kalan Atletico Madrid ligin bir sonraki maç haftasında Villarreal'i ağırlayacak.
Puanını 17'ye yükselten Las Palmas ise Osasuna deplasmanına gidecek.
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