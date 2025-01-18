Atletico Madrid, Leganes engeline takıldı

Haber Merkezi
İspanya LaLiga'nın 20. hafta mücadelesinde Leganes ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Municipal de Butarque'deki maçı ev sahibi takım Leganes, 1-0'lık skorla kazandı.
LEGANES, ÜÇ PUANI KAPTI
Karşılaşmada Leganes'e galibiyeti getiren tek golü 49. dakikada Matija Nastasic attı.
Atletico Madrid'de Antoine Griezmann, 90. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
SERİ SONA ERDİ
Bu sonucun ardından Atletico Madrid'in ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Atletico Madrid, bu yenilgi sonrası 44 puanda kaldı. Leganes, 22 puana yükseldi.
Atletico Madrid, ligin bir sonraki haftasında sahasında Villarreal ile karşılaşacak. Leganes, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.
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