Atletico Madrid lig sonuncusu Almeria'dan çelme yedi

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İspanya La Liga'nın 26. haftasında Almeria, Atletico Madrid'i ağırladı.
Mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
Atletico Madrid'in gollerini 2. dakikada Angel Correa ve 57. dakikada Rodrigo De Paul atarken Almeria'nın sayılarını 27 ve 64. dakikalarda Luka Romero kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 52 yapan Atletico Madrid ligdeki bir sonraki maçında Real Betis'i ağırlayacak.
9 puana yükselen lig sonuncusu Almeria ise Celta Vigo deplasmanına gidecek.
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