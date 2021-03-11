Atletico Madrid rakipleriyle puan farkını açıyor

Athletic Bilbao'yu 2-1 yenen lider Atletico Madrid, Barcelona'nın 6, Real Madrid'in 8 puan önüne geçti.

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

Madrid ekibi, evinde oynadığı maçı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başardı.

Athletic Bilbao'nun tek golünü 21. dakikada Iker Muniain kaydetti. Atletico Madrid'in golleri 45. dakikada Marcos Llorente ve 51. dakikada (penaltı) Luis Suarez'den geldi.

Diego Simeone, Atletico Madrid'deki 514. maçında 309. galibiyetine ulaşarak, İspanyol ekibinde en çok kazanan teknik direktör olarak tarihe geçti.

EN YAKIN RAKİBİNİN 6 PUAN ÖNÜNDE

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 62 yaptı ve Barcelona ile farkı 6 puana çıkardı.

Athletic Bilbao 33 puanda kaldı. İspanya'da Atletico Madrid hafta sonu Getafe'ye konuk olacak. Athletic Bilbao da Celta Vigo deplasmanına çıkacak.