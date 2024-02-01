Atletico Madrid, Rayo Vallecano'yu 90'da yıktı Atletico Madrid, La Liga'nın 20. haftasında konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 2-1 yenerek üst üste üçüncü kez kazandı.

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İspanya La Liga'nın 20. haftasında Atletico Madrid, Rayo Vallecano'yu ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 35'te Reinildo Mandava ile 90'da Memphis Depay atarken Rayo Vallecano'nun tek sayısını 42'de Alvaro Garcia kaydetti.

Crespo, 2. yarıda oyuna girdi

Fenerbahçe'den Rayo Vallecano'ya kiralık giden Miguel Crespo karşılaşmaya 64. dakikada dahil oldu.

Bu galibiyetle birlikte üst üste üçüncü kez kazanarak puanını 47 yapan Atletico Madrid ligdeki bir sonraki maçında Real Madrid deplasmanına gidecek.

24 puanda kalan Rayo Vallecano ise Sevilla'yı konuk edecek.