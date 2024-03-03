Atletico Madrid, Real Betis'e şans tanımadı

İspanya LaLiga'nın 27. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi.
Estadio Metropolitano'da oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Atletico Madrid oldu.
Atletico, evinde kazandı
Atletico Madrid'in gollerini 8. dakikada Rui Silva (kendi kalesine) ve 44. dakikada Alvaro Morata kaydetti.
Alvaro Morata, Real Betis karşısında 28. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
Real Betis'in tek golünü oyuna ikinci yarıdan giren William Carvalho 62. dakikada attı.
Atletico Madrid, puanını 55 yaptı
Bu galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Atletico Madrid puanını 55'e yükseltti. Real Betis 42 puanda kaldı.
İspanya Ligi'nde gelecek hafta Atletico Madrid, Cadiz'e konuk olacak. Real Betis, Villarreal'i ağırlayacak.
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