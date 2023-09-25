Atletico Madrid, Real Madrid'e ilk yenilgisini tattırdı La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Atletico Madrid'e 3-1 mağlup oldu ve sezonun ilk yenilgisini aldı.

ensonhaber.com İspanya La Liga'nın 6. haftasında Atletico Madrid, Real Madrid'i ağırladı. Madrid derbisinde gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Maçın henüz 4. dakikasında Morata'nın golüyle öne geçen Atletico Madrid, bir başka yıldızı Griezmann ile 18'de farkı ikiye çıkardı. 35'te Kroos'un golüyle Real Madrid farkı bire indirerek ilk yarıyı noktaladı. Morata fişi çekti İkinci yarıya da etkili başlayan Morata, 46'da attığı golle skoru 3-1 yaparak altyapısından yetişip profesyonel olduğu Real Madrid'in fişini çeken isim oldu. Öte yandan Real Madrid'de Arda Güler, Atletico Madrid'de Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almadı. Real Madrid ilk kez kaybetti Atletico Madrid, bu sonuçla puanını 10'a yükselterek zirve takibinin içinde olduğunu gösterdi. Real Madrid ise sezonun ilk yenilgisini alarak 15 puanla haftayı kapattı.

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