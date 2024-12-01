Atletico Madrid, Real Valladolid'i farklı yendi
Haber Merkezi

İspanya La Liga'nın 15. Hafta maçında Atletico Madrid, Real Valladolid'e konuk oldu.

Konuk ekip mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 26'da Clement Lenglet, 35'te Julian Alvarez, 37'de Rodrigo de Paul, 52'de Antoine Griezmann ve 90+2'de Alexander Sörloth kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP SEVILLA

Bu galibiyetin ardından puanını 32 yapan Atletico Madrid, ligin bir sonraki haftasında Sevilla'yı ağırlayacak.

9 puanda kalan Real Valladolid ise Las Palmas deplasmanına gidecek.

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Göktürk Sönmez
Editor