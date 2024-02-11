Atletico Madrid, Sevilla'ya boyun eğdi

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İspanya LaLiga'nın 24. hafta mücadelesinde Sevilla ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Sevilla, 1-0'lık skorla kazandı.
Sevilla'ya galibiyeti getiren golü 15. dakikada Isaac kaydetti.
Atletico Madrid, 48 puanda kaldı
Bu sonuçla birlikte Sevilla, puanını 23 yaparak düşme hattından yukarılara çıktı. Atletico Madrid ise 48 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Sevilla, Valencia deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, evinde Las Palmas'ı ağırlayacak.
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