Atletico Madrid, Sevilla'yı iki golle yıktı
Haber Merkezi

İspanya LaLiga'nın 30. hafta mücadelesinde Sevilla ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan müsabakayı konuk ekip Atletico Madrid'lik skorla 2-1 kazandı.

ATLETICO, 3 PUANI ALDI

Karşılaşmada Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 25. dakikada penaltıdan Julian Alvarez ve 90+3'de Pablo Barrios'tan geldi. Sevilla'nın tek golü ise 7. dakikada Lucien Agoume'den geldi.

ATLETICO'NUN KÖTÜ GİDİŞİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aranın ardından kazanan Atletico Madrid 60 puan ile 3. sırada yer aldı. 3 maçtır yenilen Sevilla ise 36 puan ile 12. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Atletico Madrid, sahasında Real Valladolid'i ağırlayacak. Sevilla ise Valencia deplasmanına konuk olacak.

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Emre Çalışkan
Editor