Atletico Madrid, Sevilla'yı uzatmada geçti

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İspanya La Liga'nın 17. haftasında Atletico Madrid, Sevilla'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-3'lük skorla kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 10'da Rodrigo de Paul, 62 ve 90+4'te Antoine Griezmann ile 79'da Samuel Lino attı.

Sevilla'nın sayılarını 12'de Dodi Lukebakio, 32'de Isaac Romero ile 57'de Juanlu Sanchez kaydetti.

35 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından puanını 35 yapan Atletico Madrid, ligin bir sonraki haftasında Getafe'yi konuk edecek.

19 puanda kalan Sevilla ise Celta Vigo'yu konuk edecek.