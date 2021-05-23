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- Atletico Madrid taraftarı genç kutlamalarda hayatını kaybetti
Atletico Madrid taraftarı genç kutlamalarda hayatını kaybetti
- Haber Merkezi
- 23.05.2021 - 09:27
14 yaşındaki Atletico Madrid taraftarı LaLiga şampiyonluk kutlaması sırasında hayatını kaybetti. İspanyol ekibi acı haberi doğrularken genç taraftarın ölüm nedeni açıklanmadı.
KAFASININ ÇARPTIĞI İDDİA EDİLİYOR
El Pais'e göre genç, seyahat ettiği minibüsün penceresinden dışarıya sarkarken bir otoparkın girişinde kafasını çarptı.
Kulüp ayrıca taraftar için başsağlığı mesajı yayınladı.
TARAFTAR NEPTUN MEYDANI’NA AKIN ETTİ
Atletico'da kutlamaların merkezi Madrid kent merkezindeki Neptün Meydanı oldu.
Atletico Madrid'in her kupa kazandığında kutlama yaptığı yer olan Neptün Meydanı'na akın eden binlerce taraftar, şampiyonluk şarkıları söyledi.
Taraftarların olası taşkınlıklarına karşı polis geniş güvenlik önlemi aldı.
Atletico Madrid Kulübü de taraftarları kutlamalarda sorumlu hareket etmesi çağrısı yaparak, bugün kent merkezinde arabalarla yapılacak konvoylu kutlamalara katılmaya çağırdı.