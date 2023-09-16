Atletico Madrid, deplasmanda Valencia'ya yenildi LaLiga'nın 5. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Valencia'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu.

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İspanya LaLiga'nın 5. hafta mücadelesinde Valencia ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Mestella'da oynanan maçı ev sahibi ekip Valencia 3-0'lık skorla kazanmasını bildi.

Valencia'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 34. dakikalarda Hugo Duro, 54. dakikada Javi Guerra kaydetti.

Atletico Madrid, ilk kez kaybetti

İki maçlık mağlubiyet serisini bitiren Valencia, puanını 9'a yükseltti. Atletico Madrid ise bu sezon ligde ilk kez yenildi ve 7 puanda kaldı.

Valencia, gelecek hafta Almeria ile deplasmanda karşılaşacak. Atletico Madrid ise sahasında Real Madrid'i konuk edecek