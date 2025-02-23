Atletico Madrid, Valencia'yı rahat geçti
Haber Merkezi

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Valencia, Atletico Madrid'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 12 ve 30. dakikada Julian Alvarez ile 86. dakikada Angel Correa kaydetti.

2 MAÇ SONRA KAZANDI

Ligde 2 maç aranın ardından kazanarak puanını 53 yapan Atletico Madrid, ligdeki bir sonraki maçında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

23 puanla küme düşme hattında kalan Valencia ise Osasuna deplasmanına gidecek.

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Göktürk Sönmez
Editor