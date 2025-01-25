Atletico Madrid - Villarreal maçında kazanan çıkmadı

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İspanya LaLiga'nın 21. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Villarreal karşı karşıya geldi.

Metropolitano'da oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Maçın ilk golünü konuk ekip Villarreal adına 29. dakikada Gerard Moreno penaltıdan kaydetti.

Atletico Madrid'e beraberliği getiren golü ise 58. dakikada Samuel Lino kaydetti.

ATLETICO, SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

Bu sonuçla birlikte ligdeki son 2 maçını da kazanamayan Atletico Madrid 45 puana ulaşırken, Villarreal 34 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid evinde Mallorca'yı ağırlarken, Villarreal sahasında Real Valladolid ile karşılaşacak.