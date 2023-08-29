Atletico Madrid'den 7 gollü galibiyet Atletico Madrid, La Liga'nın 3. haftasında konuk olduğu Rayo Vallecano'yu 7-0 mağlup etti.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid, Rayo Vallecano deplasmanına çıktı.

Konuk ekip 7-0'lık skorla kazanarak adeta gövde gösterisi yaptı.

Karşılaşmada gol perdesini 2. dakikada Griezmann açarken Atletico'nun diğer gollerini 16'da Depay, 36'da Molina, 73 ve 84'de Morata, 79'da Correa ile 86'da Llorenta kaydetti.

Çağlar Söyüncü, 76'da oyuna girdi

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü maçın 76. dakikasında oyuna dahil olarak 17 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla 7 puana yükselerek zirvede yer alan Real Madrid'i takibini sürdüren Atletico Madrid bir sonraki hafta Sevilla'yı konuk edecek, 6 puanda kalan Rayo Vallecano ise Real Betis deplasmanına gidecek.