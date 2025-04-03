Atletico Madrid'i yenen Barcelona tur atladı
Haber Merkezi

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona, Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Barcelona, Metropolitano'da oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 27. dakikada Ferran Torres attı.

İki takım arasında yarı finalde oynanan ilk maç 4-4'lük eşitlikle tamamlanmıştı.

BARCELONA, REAL MADRID İLE KARŞILAŞACAK

Barcelona, 1-0'lık galibiyetin ardından İspanya Kral Kupası'nda finale yükseldi. Atletico Madrid ise turnuvaya veda etti.

Barcelona, Kral Kupası finalinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

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Fatih Yıldırım
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