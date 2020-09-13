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    Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone karantinaya alındı

    Atletico Madrid Kulübü, teknik direktörü Diego Simeone'nun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı evinde karantinada olduğunu açıkladı.
    • AA
    • 13.09.2020 - 06:33
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    Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone karantinaya alındı

    İspanyol kulübü Atletico Madrid yeni bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolculara ve teknik heyete dün yapılan koronavirüs PCR testinde Simeone'nun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

    Arjantinli teknik adamın vücudunda salgınla ilgili hiçbir belirti görülmese de prosedür gereği evinde karantinada olduğu kaydedildi.

    PERŞEMBE GÜNÜ DE BİR KİŞİDE SONUÇ POZİTİF ÇIKMIŞTI

    Atletico Madrid'de perşembe günü yapılan koronavirüs testinde de isim verilmeden bir kişide pozitif sonuç çıktığı bilgisi paylaşıldı.

    La Liga'da 2020-2021 sezonu bu hafta sonu başlarken, ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi turnuvasına katılan Real Madrid ve Barcelona gibi Atletico Madrid'in de ilk hafta maçları ertelenmişti.

    Atletico Madrid in hocası Diego Simeone karantinaya alındı #1

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