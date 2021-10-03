Atletico Madridli Suarez, eski takımı Barcelona'ya ilk golünü attı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 8. haftasında oynanan maçta Atletico Madrid, sahasında Barcelona'yı 2-0 mağlup etti.

Koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmada başkent ekibi, 23. dakikada Thomas Lemar ve 44. dakikada Luis Suarez'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında skoru korumasını bilen Atletico Madrid, sahadan üç puanla ayrıldı.

SUAREZ 31 LİG TAKIMINA DA GOL ATMIŞ OLDU

Eski takımına karşı iki farklı üstünlüğü getiren Uruguaylı yıldız futbolcu, kariyerinde karşılaştığı 31 LaLiga takımının tamamına gol atma başarısı gösterdi.

ATLETİCO MADRİD, AVERAJLA İKİNCİ

İspanya Ligi tarihinde Barcelona maçlarında üst üste üç maçta da kalesini gole kapatan Atletico, bu galibiyetle puanını 17 yaptı ve maç fazlasıyla lider Real Madrid'i yakaladı; ancak averajla ikinci sırada yer aldı.

BARCELONA LİGDE İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Barcelona, bu sonuçla birlikte son 6 resmi maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı ve ligde 12 puanda kaldı. Katalan ekibi, ligde ise ilk kez yenildi.

SUAREZ, BARCELONA'YA KARŞI İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ, SEVİNMEDİ

Luis Suarez takımını 2-0 öne geçirdiği gol sonrası sevinmezken; istatistiklerine bir yenisini daha ekledi. Uruguaylı oyuncu, bu golün ardından İspanya Ligi'nde karşılaştığı 31 takıma da gol atma başarısı gösterdi. İspanya'da 172. golünü kaydeden 34 yaşındaki oyuncu, Barcelona karşısında da ilk golünü kaydetti.

GOL SEVİNCİ KOEMAN'A GÖNDERME MİYDİ

Atletico Madrid'i 2-0 öne geçiren Luis Suarez, rakip ağları havalandırdıktan sonra elini kulağına götürüp telefon hareketi yaptı. Bu hareket, Uruguaylı oyuncunun daha önceki açıklamalarını gündeme getirdi. Zira Luis Suarez, Barcelona'dan ayrılığıyla ilgili daha önce, "Koeman beni telefonda aradı ve planlarında olmadığımı söyledi. Bana gösterilen tavırdan dolayı çok zor anlardı" açıklamasını yapmıştı.

"AYNI TELEFON NUMARASINI KULLANDIĞIMI HATIRLATTIM"

34 yaşındaki golcü karşılaşma sonrasında ise bu iddiaları yalanladı ve "Bu galibiyet beni mutlu etti. Özellikle Barcelona gibi bir takıma karşı kazanmak her zaman önemlidir. Gol sevincim, insanlara hala aynı telefon numarasını kullandığımı hatırlatmak içindi" dedi. Suarez, "Gol sevincim, Koeman'a bir gönderme miydi? Hayır, değildi" ifadelerini kullandı.