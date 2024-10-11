Atletico Madridli taraftarların Nazi hareketine sadece 30 bin euro ceza

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UEFA Disiplin Kurulu, verdiği son cezayla çifte standardını ortaya koydu.

Merih Demiral'a bozkurt selamı yaptığı için 2 maç men cezası veren UEFA Disiplin Kurulu, Nazi sembollerine ve bunların tribünlerde gösterimine komik bir ceza verdi.

SADECE 30 BİN EURO

Atletico Madridli taraftarlarının Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı deplasman tribünlerinde Nazi sembolleri taşıması ve bunları göstermesine verilen 30 bin euro ceza şaşkınlık yarattı. Ayrıca, 1 deplasman maçında da tribünlerde yer almama cezası eklendi.

LAZIO TRİBÜNLERİNİ 1 YILLIĞINA KAPATMIŞLARDI

Lazio Kulübü de taraftarlarının Anderlecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ırkçı tezahüratlar yapması nedeniyle 45 bin euro ve iki tribününe 1 yıllığına kapatma cezası verdi.