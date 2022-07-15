Petrol
99.84
0.75%
Euro
17.5185
0.24%
Dolar
17.4627
0.19%
Altın
959.15
0.03%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
359.843
1.67%
BTXN Coin
7.49
4.46%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Atletico Mineirolu Hulk maçta 6 kilo verdi

    Atletico Mineiro'nun yıldızı Hulk, takımının Brezilya Kupası'na veda ettiği gecede bir çeşit zorluklarla karşı karşıya kaldı.
    • 15.07.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 08:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Atletico Mineirolu Hulk maçta 6 kilo verdi

    Brezilya Kupası son 16 turu ikinci maçında Flamengo ile Atletico Mineiro karşı karşıya geldi.

    Rövanşta rakibine 2-0 mağlup olan Atletico Mineiro kupaya veda ederken takımın yıldızı Hulk, zorlu bir geceyi geride bıraktı.

    Yıldız oyuncu karşılaşmanın ardından doping testine davet edildi ve Maracana'dan 4 saat sonra ayrılabildi.

    Takım uçağını kaçıran Brezilyalı için daha sonra özel bir jet gönderildi.

    6 kilo kaybetti

    Hulk, uygulanan işlemler esnasında dehidrasyon yaşadığını ve 6 kilo kaybettiğini açıkladı.

    "Atletico'ya geldiğimden beri en susuz kaldığım maç bu oldu. Tam 6 kilo verdim. Maçta 97 kilodan, 91'e düştüm. Doping testi için dört saatte 30 litre su içtim ama ona rağmen idrarımı yapmakta zorlandım. Yorucuydu."

    35 yaşındaki yıldız, bu sezon takımı adına çıktığı 32 maçta 23 gol kaydetti.

    Atletico Mineirolu Hulk maçta 6 kilo verdi #1


    İlginizi Çekebilir

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!
    Metabot

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!

    Fransa'da, yaklaşık 4 bin hektar kül oldu
    Dünya

    Fransa'da, yaklaşık 4 bin hektar kül oldu

    Bursa'da eniştesine kurşun yağdırdı
    3. Sayfa

    Bursa'da eniştesine kurşun yağdırdı

    Görüş Bildir