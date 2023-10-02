Atletico müthiş geri dönüşle Cadiz'i yıktı Atletico Madrid, La Liga'nın 8. haftasında konuk ettiği Cadiz'i 2-0'dan geri dönerek 3-2'lık skorla mağlup etti.

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İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid, Cadiz'i ağırladı.

Ev sahihi ekip karşılaşmayı 2-0'dan geri dönerek 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Cadiz maçın 12. dakikasında Lucas Pires ve 27. dakikasında Marti'nin golleriyle bir anda öne geçerek farkı ikiye çıkardı, 32'de Angel Correa'nın attığı golle ilk yarı 2-1 tamamlandı.

İkinci yarıya 46'da Molina'nın golüyle eşitliği bularak başlayan Atletico Madrid, 66'da sahneye bir kez daha çıkan Correa ile skoru 3-2'ye getirerek galibiyete uzanmasını bildi.

Çağlar Söyüncü oynamadı

Atletico Madrid'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü forma giyemedi.

Atletico Madrid, bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alarak 16 puana yükseldi ve bir maçı eksik olarak haftayı 4. sırada tamamladı.

Cadiz ise üst üste 4. maçında da galibiyet elde edemedi ve haftayı 9 puanla kapattı.