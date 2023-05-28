Attan düşen PSG kalecisi Sergio Rico, hastaneye kaldırıldı Attan düşen PSG kalecisi Sergio Rico, acil olarak hastaneye kaldırıldı ve entübe edildi.

Fransa'da bitime 1 hafta kala deplasmanda Strasbourg ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden PSG'de şok bir gelişme yaşandı.

Fransız devi PSG'nin formasını giyen başarılı kaleci Sergio Rico bindiği attan düştü. Tecrübeli file bekçisi hastaneye kaldırıldı.

Helikopterle hastaneye götürüldü

İspanyol basınında yer alan habere göre; PSG'nin 29 yaşındaki file bekçisi Sergio Rico, şampiyonluk sonrası gittiği ülkesi İspanya'da bindiği attan düşerek hastanelik oldu. Tecrübeli oyuncu helikopterle hastaneye götürüldü.

Gözlem altında tutulacak

Kaza sonrası Sevilla'daki Virgen del Rocio Hastanesi'ne kaldırılan tecrübeli oyuncunun kafa travması geçirdiği belirtildi. Durumunun ciddi olduğu belirtilen İspayol file bekçisinin bir müddet gözlem altında tutulacağı ifade edildi.

2024 yılına kadar sözleşmesi devam eden kaleci, bu sezon Paris Saint-Germain'de forma şansı bulamadı.