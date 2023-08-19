Attila Szalai, Hoffenheim'la ilk lig maçında kendi kalesine gol attı Fenerbahçe'den Hoffenheim'e transfer olan Attila Szalai, yeni takımıyla ilk lig maçına çıktı. Macar futbolcu, mavi-beyazlı takımın Freiburg'a 2-1 mağlup olduğu maçta kendi kalesine gol attı.

ensonhaber.com Yaz transfer döneminde 2.5 sezonluk Fenerbahçe kariyerini noktalayarak 12 milyon 300 bin euro karşılığında Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'in yolunu tutan Attila Szalai, 4 yıllık sözleşme imzaladığı yeni takımıyla ilk lig sınavına çıktı. Bundesliga'da 2023-2024 sezonunun açılış haftasında Hoffenheim ile Freiburg karşı karşıya geldi. PreZero'da oynanan ilk hafta maçında kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Freiburg oldu. Hoffenheim'in tek golü Ozan'dan Sezona 3 puanla başlayan siyah-beyazlı takımın gollerini 39. dakikada Attila Szalai (Kk) ve 45+3. dakikada Rolland Sallai kaydetti. Sahadan mağlubiyetle ayrılan ev sahibi Hoffenheim'ın golü ise 50. dakikada milli oyuncu Ozan Kabak'tan geldi. İlk lig maçında şanssızlık yaşadı Bu maçta ise eski Fenerbahçeli Szalai'nin ilk lig sınavında kendi kalesine gol atması sosyal medyada çok konuşuldu. Hoffenheim ile daha önce Lübeck'e karşı Almanya Kupası maçına çıkan Macar savunmacının kendi kalesine attığı golden sonra üzüntüsü dikkatlerden kaçmadı. (Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır.)