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    Aubameyang kadro dışı bırakıldı

    Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın kaptanlığının alındığını ve kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 15:40
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    Aubameyang kadro dışı bırakıldı

    Premier Lig devi Arsenal resmi sitesinden, Aubameyang'ın kadro dışı bırakıldığı duyurdu.

    KAPTANLIĞI DA ALINDI

    Kırmızı-beyazlılar, Pierre Emerick Aubameyang'ın disiplin talimatına aykırı hareketi nedeniyle kaptanlığının alındığını ve kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

    Aubameyang kadro dışı bırakıldı #1

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