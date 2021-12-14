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Aubameyang kadro dışı bırakıldı
Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın kaptanlığının alındığını ve kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 14:49
- Güncelleme : 14.12.2021 - 15:40
Premier Lig devi Arsenal resmi sitesinden, Aubameyang'ın kadro dışı bırakıldığı duyurdu.
KAPTANLIĞI DA ALINDI
Kırmızı-beyazlılar, Pierre Emerick Aubameyang'ın disiplin talimatına aykırı hareketi nedeniyle kaptanlığının alındığını ve kadro dışı bırakıldığını açıkladı.