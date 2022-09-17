Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
372.301
3.51%
BTXN Coin
8.28
11.14%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C
    Augsburg, Bayern Münih'i Berisha'nın golüyle mağlup etti

    Augsburg, Bayern Münih'i Berisha'nın golüyle mağlup etti

    Bundesliga'nın 7.haftasında Augsburg sahasında Bayern Münih'i Mergim Berisha'nın attığı gol ile 1-0 mağlup etti.
    • 17.09.2022 - 18:52
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 19:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Enrico Maassen'in ekibi Augsburg ile Julian Nagelsmann'ın yönetimindeki Bayern Münih karşı karşıya geldi.

    Galibiyet golü Berisha'dan

    WWK Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Augsburg 1-0 kazanırken, galibiyet golü 59. dakikada sezon başında Fenerbahçe'den Augsburg'a kiralanan Alman forvet Mergim Berisha'nın ayağından geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Berisha, Augsburg formasıyla ilk golünü Bayern Münih'e atmış oldu.

    Augsburg, Bayern Münih i Berisha nın golüyle mağlup etti #1

    Bayern Münih 4 haftadır kazanamıyor

    Lige 3'de 3 ile başlayan Bayern Münih, son 3 haftada aldığı beraberliklerin ardından Augsburg mağlubiyeti ile birlikte üst üste 4. puan kaybını yaşamış oldu. Bu sonuçla beraber Bayern Münih 12 puanda kalırken, Augsburg puanını 9'a yükseltti.

    Ligin bir sonraki haftasında Augsburg deplasmanda Schalke 04'e konuk olurken, Bayern Münih evinde Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

    Augsburg, Bayern Münih i Berisha nın golüyle mağlup etti #2


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu
    3. Sayfa

    İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu

    Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen vefat etti
    Gündem

    Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen vefat etti

    Görüş Bildir