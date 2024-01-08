Aurelien Tchouameni'den Arda Güler'e: Harikasın Real Madrid'in Fransız yıldızı Aurelien Tchouameni, Arda Güler için, "Harika bir oyuncu, çok daha iyi olacak" dedi.

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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'e takım arkadaşı Aurelien Tchouameni'den övgü geldi.

"Harika bir oyuncu"

Arda Güler'le ilgili gelen soruya yanıt veren Fransız yıldız, "Arda Güler mi? O harika bir oyuncu. Çok daha iyi olacak. Teknik olarak ve her şeyiyle harika." sözlerini kullandı.

59 dakikada etkili oynadı

Arandina ile oynanan maçta ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıkan Arda Güler, 59 dakika oyunda kalmış ve etkili performansıyla dikkat çekmişti.