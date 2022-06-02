Avrupa futbolunda Amerikan devrimi

AC Milan da ‘yeni dünya’nın yönetimine girdi. Serie A’da 8 kulübü ABD’liler yönetirken, İngiltere Premier Lig’de bu rakam 9. İngilizler kendi liglerinde sadece 3 kulüpte söz sahibi.

Avrupa futbolunda dev bir satış daha gerçekleşti ve İtalya’da bu sezonu şampiyon olarak tamamlayan AC Milan, 1.2 milyar euroya (1 milyar 270 milyon dolar) kulübün sahibi Amerikan Elliott şirketinden, bir diğer ABD’li yatırım grubu olan RedBird Capital’a satıldı.

2018’den bu yana kulübün sahibi olan Elliott şirketi, dün satış için nihai anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Chelsea 5.2 milyar dolara satıldı

Milan'ın satışı, son dönemde Avrupa kulüplerinin yabancı sermayeye satış furyasında yeni bir adım oldu. Özellikle Çinli, Arap, ABD’li, Hindistanlı, birçok yatırımcı Avrupa’nın dev kulüplerini satın alıyor. Milan’dan önce, İngiltere Premier Ligi’nin dev ekiplerinden Chelsea de el değiştirmişti. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Roman Abramovich kulüpten el çekmiş, ‘Maviler’ 5 milyar 200 milyon dolar gibi dev bir rakam karşılığında ABD’li Todd Boehly’nin başını çektiği konsorsiyuma satılmıştı.

10 kulüp halen İtalyanlarda

Milan'ın satışıyla birlikte 20 takımlı Serie A’da ABD’li sahibi olan kulüp sayısı 8’e çıktı. Milan dışında Atalanta, Fiorentina, Genio, Parma, Roma, Spezia ve Venezia’nın hisselerinin tamamı ya da çoğunluğu ABD’lilerin elinde. Bologna Kanadalı, İnter Çinli yatırımcılar tarafından yönetilmekte. Diğer 10 kulübün çoğunluk hissedarları İtalyanlar. İngiltere Premier Lig’de 9 kulübün yönetiminde ABD’liler söz sahibi. Premier Lig’de İngilizlerin çoğunluk hissesine sahip olduğu kulüp sayısı sadece üç: Tottenham, Brentford, Brighton.

Türk kulüp sahipleri çoğalıyor

Son dönemde Türk iş adamları da yurt dışında kulüp almaya başladı. Bunun son örneği TV 8’in de sahibi olan Acun Ilıcalı... İngiltere Championship ekibi Hull City’yi satın alan Ilıcalı, Allam Ailesi'ne tam 24 milyon euro vererek kulübü satın aldı. Belçika’da Türk iş adamı Oktay Ercan, KVC Westerlo’nun sahibi... Ziya Eren, 2016’da iflasın eşiğindeki İngiltere 2. Lig ekibi Crawley Town’ı sembolik 1 Sterlin’e alırken Nisan 2022’de Amerikan kripto firması WAGMI United’a sattı. Tuzlaspor’un başkanı Fevzi İlhanlı da aynı zamanda Bulgaristan ekiplerinden Etar’ın sahibi.

Son 5 yılda 3 kez el değiştirdi

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, 30 yıl boyunca Milan’ı elinde tuttuktan sonra 2017’de Çinli Li Yonghong’a sattı. Li, bu satış için Elliott yatırım şirketinden aldığı krediyi ödemeyince yönetim 2018’de Elliott’a geçmişti. Elliott da RedBird’e sattı.

Kulüplerin fiyatı nasıl belirleniyor?

Dünyanın herhangi bir ülkesinde bir kulübün satışının gerçekleşmesi için öncelikle ‘değerleme’ yapılması gerekir. Bunun için de finansçılar ve hukukçulardan oluşan bir ekibi kulübe sokup, bütün hesaplarını incelettirmeniz gerekiyor.

Önce kulübün sahip olduğu varlıklar belirlenir, ardından borçlar. Personel ücreti, olası tazminatları, futbolcu ve teknik adamlara ödenecek maaşlar ve diğer giderler... Son olarak da risk incelemesi yapılır. Haliyle bütün bu incelemeyi yapıp sağlıklı bir değerleme yapmak da zaman alır. Türkiye’de bu süre yaklaşık 1 aydır.