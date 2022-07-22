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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Almanya yarı finalde
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-0 yenen Almanya, yarı finale çıktı.
- 22.07.2022 - 00:31
Turnuvadaki ikinci çeyrek final maçında Almanya ile Avusturya karşılaştı.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Lina Magull ve 90. dakikada Alexandra Popp'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Almanya, adını son dört takım arasına yazdırdı.
AA'nın haberine göre; Almanya, yarı finalde Fransa-Hollanda maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.