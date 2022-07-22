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    Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Almanya yarı finalde

    2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-0 yenen Almanya, yarı finale çıktı.
    • 22.07.2022 - 00:31
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    Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Almanya yarı finalde

    Turnuvadaki ikinci çeyrek final maçında Almanya ile Avusturya karşılaştı.

    Karşılaşmanın 25. dakikasında Lina Magull ve 90. dakikada Alexandra Popp'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Almanya, adını son dört takım arasına yazdırdı.

    AA'nın haberine göre; Almanya, yarı finalde Fransa-Hollanda maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

    Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası nda Almanya yarı finalde #1

    Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası nda Almanya yarı finalde #2

    Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası nda Almanya yarı finalde #3

    Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası nda Almanya yarı finalde #4


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