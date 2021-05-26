Avrupa kupalarının para ödülleri açıklandı

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kulüplere dağıtılacak para ödüllerinin miktarları belli oldu.

Başarısız Avrupa Süper Ligi girişimi ve yıldan yıla yükselen televizyon gelirlerinin bir sonucu olarak UEFA, önümüzdeki sezonda kazançları artırdı.

Fransız L'Equipe gazetesi, her sezonun en çok merak edilen notların başında gelen listeyi açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINA KATILMA 15 MİLYON EURO

Grup aşamalarına katılmak her kulüp için 15 milyon euro demek. Grup aşamalarında her galibiyet 2,8 milyon euro, beraberlik ise 930 bin euro kazandıracak. Takımlar son 16 turunda 9,6 milyon euro, çeyrek finalde 10,6 milyon euro, yarı finalde 12,5 milyon euro kazanacak.

Kupayı müzesine götüren taraf 20 milyon euro elde ederken, diğer finalist 15,5 milyon euroluk bir kazanç sağlayacak.

AVRUPA LİGİ’NDE DE ÜCRETLER ARTTI

Şampiyonlar Ligi geçen sezona göre daha yüksek bir para ödülü bütçesine sahip olacak olsa da UEFA Avrupa Ligi gelirleri toplam 510 milyon eurodan 465 milyon euroya düşecek. Ancak, 48'den 32'ye düşen katılımcı sayısı sayesinde takımlar daha yüksek bir miktar kazanacak.

Grup aşamasına girmek eskiden 2.92 milyon euro değerindeydi; şimdi ise 3.63 milyon euro olacak. Galibiyet her kulübe 630 bin euro, beraberlik 210 bin euro getirecek.

Grup lideri olan kulüp ekstra 1,1 milyon euro daha kazanacak. Kupa 2'de şampiyonluk 8.6 milyon euro iken finale kalmanın karşılığı 4.6 milyon euro olacak.

YENİ ORGANİZASYON, KONFERANS LİGİ

UEFA'nın yeni organizasyonu Konferans Ligi'nin daha az para kazandıracağı tahmin edilse de 32 katılımcı kulübe toplam 235 milyon euro gibi önemli bir miktar dağıtılacak.

Gruplara kalan takımlar 2.9 milyon euro kazanırken, her galibiyet 500 bin euro ve her bir beraberlik ise 166 bin euro kazanç sağlayacak. Öte yandan grup birinciliği 650 bin euro, ikincilik ise 325 bin euro değerinde olacak.

UEFA, ilk kez düzenlenecek bu turnuva galibine Avrupa Ligi (8.6 M€) şampiyonundan daha fazla ödeme yapacak; 8,9 milyon euro.

Avrupa kupalarında Türkiye'yi 5 kulüp temsil edecek. Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlarken Galatasaray Devler Ligi ön elemesine gidecek.

Lig üçüncüsü Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off, dördüncü Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ise UEFA Konferans Ligi Ön Eleme turuna katılacak.