Avrupa Ligi'ne James Tavernier damgası

Avrupa Ligi'nde dün akşam Rangers, Leipzig'i dün akşam 3-1(toplamda 3-2) ile geçerek finale yükseldi. James Tavernier yine gol atarak krallıktaki yerini korudu.

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan yarı final rövanşlarının ardından finale yükselen takımlar belli oldu.

Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı 1-0(toplamda 3-1) ile geçti.

İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i 3-1(toplamda 3-2) ile eledi.

7 gol ile krallığı korudu

Rengers takımında top koşturan İngiliz oyuncu James Tavernier, dün de topu filelerle buluşturarak gol krallığındaki yerini korumayı başardı.

İngiliz futbolcu bu sezon turnuvada 7 gole imza attı.

Tavernier'i 6 golle Lyon'dan Karl Toko Ekambi takip ederken turnuvanın diğer finalisti Eintracht Frankfurt'tan ise 5 gollü Daichi Kamada üçüncü sırada yer alıyor.

James Tavernier'ın kariyerine göz atalım

30 ve daha fazla gole katkı

Rangers'a transfer olduğunda takım henüz Championship'te mücadele ediyordu. Kulüpteki yedinci sezonunu geçiren İngiliz sağ bek ilk sezonunda takımıyla üst lige çıktı.6 sezondur da İskoçya Premier Ligi'nde top koşturuyor. Tavernier, bugüne kadar 7 sezonun 4'ünde 30 ve daha fazla gole doğrudan katkı sağladı.

Takımın hem penaltıcısı hem de frikikçisi konumundaki Tavernier gollerinin tamamını duran toplardan bulmuyor. Deneyimli futbolcu akan oyunda da takımına fazlasıyla skor katkısı sağlıyor.

Kariyerine Newcastle United altyapısında başladı

Rangers'taki parlak performansına rağmen Tavernier'in Ibrox Stadı'ndan önceki kariyeri çok da parlak değil. İngiliz futbolcu kariyerine Newcastle United altyapısında başladı. Buna rağmen kariyeri boyunca yalnızca 2 Premier Lig maçında süre alabildi.

Newcastle kariyeri boyunca çeşitli alt lig takımlarında kiralık olarak top koşturan futbolcu bu sürede Gateshead, Carlisle United, Sheffield Wednesday, Milton Keynes Dons, Shrewsbury ve Rotherham'da oynadı.

Rangers'a transfer oldu

2014'te yalnızca 100 bin euro karşılığında Wigan'a transfer olsa da burada da kiralanmaktan kaçamadı ve Bristol City'de bir dönem geçirdi. Ardından Wigan'a döndü ve aynı yaz (2015) bu kez Rangers'a transfer oldu.Tavernier, efsane olacağından habersiz Rangers'ın yolunu tutarken İskoç ekibi bu transfer için yalnızca 250 bin euro bonservis ödedi.

Milli Takımı formasını hiç giyemedi

James Tavernier uzun süredir Rangers'ın en önemli oyuncularından biri. Ancak İngiliz futbolcu inanılmaz skor katkısına rağmen bugüne kadar İngiltere Milli Takımı formasını hiç giyemedi.

James Tavernier'in sezonluk gol ve asist istatistikleri

2015-16: 50 maç,15 gol, 23 asist

2016-17: 44 maç, 2 gol, 7 asist

2017-18: 46 maç, 9 gol, 9 asist

2018-19: 57 maç, 17 gol, 20 asist

2019-20: 46 maç, 3 gol, 15 asist

2020-21: 46 maç, 19 gol, 16 asist

2021-22: 48 maç, 16 gol, 16 asist (Devam ediyor)