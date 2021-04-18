Avrupa Süper Ligi için men kararı

UEFA, Premier Lig, La Liga, Serie A yönetimlerinden açıklama: "Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüpler, UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilecek"

Avrupa futbolunun 12 dev kulübü, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi formatını reddederek planladıkları yeni oluşumu resmen duyurmaya hazırlanıyorlar.

İspanyol ekipleri Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid ile İtalyan takımları Inter, Juventus ve Milan'a 6 Premier Lig devi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham eşlik ediyor.

ORTAK AÇIKLAMA GELDİ

UEFA, Premier Lig, La Liga, Serie A yönetimlerinden ortak açıklama geldi.

Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı alan kulüpler yerel ligler, UEFA ve FIFA organizasyonlardan men edilecek.

"TÜM ÖNLEMLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Hem hukuki hem de sportif olmak üzere her düzeyde alabileceğimiz tüm önlemleri değerlendireceğiz. Bu alaycı proje, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda birkaç kulübün çıkarına dayanan bir proje.

Bunun olmasını önlemek için hem adli hem de sportif olmak üzere her düzeyde alabileceğimiz tüm önlemleri değerlendireceğiz."