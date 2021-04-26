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Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar Serie A'dan men edilecek

Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar Serie A'dan men edilecek

İtalya Futbol Federasyonu, Serie A takımlarının FIFA ve UEFA tarafından düzenlenmeyen herhangi bir turnuvaya katılmalarını engelleyecek düzenlemeyi onayladı.