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    Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar Serie A'dan men edilecek

    İtalya Futbol Federasyonu, Serie A takımlarının FIFA ve UEFA tarafından düzenlenmeyen herhangi bir turnuvaya katılmalarını engelleyecek düzenlemeyi onayladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 16:21
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    Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar Serie A'dan men edilecek

    İtalya Futbol Federasyonu, Serie A takımlarının FIFA ve UEFA tarafından düzenlenmeyen herhangi bir turnuvaya katılmalarını engelleyecek düzenlemeyi onayladı.

    Böylelikle 'Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar Serie A'dan men edilebilecek.

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