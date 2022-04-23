Avrupa, transfere milyonlar harcadı

Avrupa’nın dev futbol kulüpleri, son 10 yılda transferler harcamaları için milyonlarca euro harcadı.

Pandeminin futbol ekonomisini derinden etkilediği dönemde de transferler devam ediyor.

Devam eden bu transferler için milyonlarca euro para harcanıyor. Özellikle de Avrupa futbolunun dev kulüpleri, transferlere büyük kaynak ayırmaya devam ediyor.

En çok parayı Kırmızı Şeytanlar harcadı

2012-2013 sezonundan bu yana, transfere en çok harcama yapan kulüp Manchester United oldu.

Gelecek sezon sahaya Erik ten Hag yönetiminde çıkacak İngiliz ekibi, son 10 yılda transfere 1 milyar 75 milyon euro harcadı. Ancak bu dönemde Ada'da ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamadı.

Listenin ikinci sırasındaysa Manchester'ın mavi tarafı bulunuyor.Manchester City, son 10 sezonda transfere 984 milyon euroluk bütçe ayırdı.

Listede 3'üncü sırada 941 milyon euroyla Paris Saint Germain,

4'üncü basamakta 650 milyon euroyla Barcelona,

5'inci sıradaysa 583 milyon euroyla Arsenal bulunuyor.

Aston Villa şaşırttı

Listede ilk 10 içerisinde sırasıyla 561 milyon euroyla Juventus, 432 milyon euroyla Milan, 429 milyon euroyla Everton, 424 milyon euroyla Aston Villa ve 413 milyon euroyla Chelsea yer alıyor.

Premier Lig 15 takımla başı çekiyor.Listede ilk 25 sırada 15 takımla Premier Lig başı çekerken, 4 Serie A, 3 BundesLiga, 2 LaLiga, 1 de Ligue 1 ekibi yer alıyor.