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Avrupa'da şampiyonluk yaşayan Türkler
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 09:57
- Güncelleme : 24.05.2021 - 10:03
Lille, Fransa Ligue 1'de mutlu sona ulaştı. Kazanılan şampiyonlukta çok büyük payları olan Lille forması giyen temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de 'Avrupa liglerinde şampiyonluk yaşayan Türk futbolcular' kervanına katıldı.
İşte bugüne kadar Avrupa'nın çeşitli liglerinde takımlarıyla mutlu sona ulaşan temsilcilerimiz...
AVRUPA’DA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TÜRKLER
Fatih Tekke | Zenit
2006-2007 sezonunda Zenit ile Rus liginde şampiyonluk sevinci yaşadı.
Gökdeniz Karadeniz | Rubin Kazan
2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında Rubin Kazan ile üst üste 2 sezon Rusya`da lig şampiyonluğu yaşadı.
Hasan Kabze | Rubin Kazan
2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında Rubin Kazan ile üst üste 2 sezon Rusya`da lig şampiyonluğu yaşadı.
Hamit Altıntop | Bayern Münih & Real Madrid
2007-2008 ile 2009-2010`da Bayern Münih ile Bundesliga`da ve 2011-2012 sezonunda ise Real Madrid ile de La Liga`da şampiyonluk yaşadı.
Sinan Bolat | Standard Liege & Club Brugge
2008-2009`da Standard Liege ve 2015-2016`da da Club Brugge ile Belçika Ligi`nde mutlu sona ulaştı.
Nuri Şahin | Borussia Dortmund & Real Madrid
2010-2011 sezonunda Borussia Dortmund ile Bundesliga`da ve 2011-2012 sezonunda ise Real Madrid ile La Liga`da şampiyonluk yaşadı.
Kazım Kazım | Olimpiakos & Celtic
2011-2012 sezonunda Olimpiakos ile Yunan Ligi`nde ve 2015-2016`da ise Celtic ile İskoçya Ligi`nde şampiyonluğa ulaştı.
Arda Turan | Atletico Madrid & Barcelona
2013-2014 sezonunda Atletico Madrid ve 2015-2016 sezonunda da Barcelona ile La Liga`da mutlu sona ulaştı.
Merih Demiral | Juventus
2019-2020 sezonunda Juventus ile Serie A`da mutlu sona ulaştı.