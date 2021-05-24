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    Avrupa'da şampiyonluk yaşayan Türkler

    Avrupa'da şampiyonluk yaşayan Türkler

    Lille'in Türk yıldızlarıyla Avrupa'da şampiyonluk yaşayan Türk oyuncularımızın sayısı arttı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 10:03
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    Lille, Fransa Ligue 1'de mutlu sona ulaştı. Kazanılan şampiyonlukta çok büyük payları olan Lille forması giyen temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de 'Avrupa liglerinde şampiyonluk yaşayan Türk futbolcular' kervanına katıldı.

    İşte bugüne kadar Avrupa'nın çeşitli liglerinde takımlarıyla mutlu sona ulaşan temsilcilerimiz...

    Avrupa da şampiyonluk yaşayan Türkler #1

    AVRUPA’DA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TÜRKLER

    Fatih Tekke | Zenit

    2006-2007 sezonunda Zenit ile Rus liginde şampiyonluk sevinci yaşadı.

    Avrupa da şampiyonluk yaşayan Türkler #2

    Gökdeniz Karadeniz | Rubin Kazan

    2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında Rubin Kazan ile üst üste 2 sezon Rusya`da lig şampiyonluğu yaşadı.

    Avrupa da şampiyonluk yaşayan Türkler #3

    Hasan Kabze | Rubin Kazan

    2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında Rubin Kazan ile üst üste 2 sezon Rusya`da lig şampiyonluğu yaşadı.

    Avrupa da şampiyonluk yaşayan Türkler #4

    Hamit Altıntop | Bayern Münih & Real Madrid

    2007-2008 ile 2009-2010`da Bayern Münih ile Bundesliga`da ve 2011-2012 sezonunda ise Real Madrid ile de La Liga`da şampiyonluk yaşadı.

    Avrupa da şampiyonluk yaşayan Türkler #5

    Sinan Bolat | Standard Liege & Club Brugge

    2008-2009`da Standard Liege ve 2015-2016`da da Club Brugge ile Belçika Ligi`nde mutlu sona ulaştı.

    Avrupa da şampiyonluk yaşayan Türkler #6

    Nuri Şahin | Borussia Dortmund & Real Madrid

    2010-2011 sezonunda Borussia Dortmund ile Bundesliga`da ve 2011-2012 sezonunda ise Real Madrid ile La Liga`da şampiyonluk yaşadı.

    Avrupa da şampiyonluk yaşayan Türkler #7

    Kazım Kazım | Olimpiakos & Celtic

    2011-2012 sezonunda Olimpiakos ile Yunan Ligi`nde ve 2015-2016`da ise Celtic ile İskoçya Ligi`nde şampiyonluğa ulaştı.

    Avrupa da şampiyonluk yaşayan Türkler #8

    Arda Turan | Atletico Madrid & Barcelona

    2013-2014 sezonunda Atletico Madrid ve 2015-2016 sezonunda da Barcelona ile La Liga`da mutlu sona ulaştı.

    Avrupa da şampiyonluk yaşayan Türkler #9

    Merih Demiral | Juventus

    2019-2020 sezonunda Juventus ile Serie A`da mutlu sona ulaştı.

    Avrupa da şampiyonluk yaşayan Türkler #10

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