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    Avrupa'nın 5 büyük liginde gol kralları

    Avrupa'nın 5 büyük liginde gol kralları

    Avrupa'nın en büyük 5 liginde sezonun sonlanmasıyla gol kralları da belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 16:09
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 16:34
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    Avrupa'nın 5 büyük liginde 2020-21 sezonu koronavirüs gölgesi altında geçse de bol gollü maçlar oynandı.

    5 büyük ligde sezonun sonlanmasıyla gol kralları da belli oldu.

    LEWANDOWSKI’NİN REKOR SEZONU

    Bundesliga'da oynadığı 29 maçta 41 gole ulaşan Bayern Münih'in forveti Robert Lewandowski, kıtanın en skoreri olmayı başardı.

    Ligde 6. kez gol krallığına ulaşan 32 yaşındaki Polonyalı futbolcu, Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu "Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan futbolcu" unvanını ele geçirdi.

    Avrupa nın 5 büyük liginde gol kralları #1

    MESSI İSPANYA’DA KRALLIĞI BIRAKMADI

    İspanya'da (La Liga) Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ligi 30 golle tamamlayarak krallık yarışında zirveyi aldı. Messi, üst üste 5, toplamda ise 8. kez ipi göğüsledi.

    Avrupa nın 5 büyük liginde gol kralları #2

    RONALDO YİNE ZİRVEDE

    İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, Serie A'da kaydettiği 29 golle ilk sırada yer aldı. İngiltere Premier Lig ve La Liga'nın ardından Serie A'da da krallık yarışını kazanan Ronaldo, bu başarıyı elde eden ilk isim olarak tarihe adını yazdırdı.

    Avrupa nın 5 büyük liginde gol kralları #3

    İNGİLTERE'DE HARRY KANE RÜZGARI

    Tottenham forması giyen Harry Kane, bu sezon yine üst düzey bir performans gösterdi.

    İngiliz golcü, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 35 maçta 23 gol atarak gol krallığının sahibi oldu. Ayrıca Kane, ligde 14 asist yaparak takımına katkı sağladı.

    Avrupa nın 5 büyük liginde gol kralları #4

    FRANSA’DA MBAPPE

    Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain'den (PSG) Kylian Mbappe 27, İngiltere'de (Premier Lig) Tottenhamlı Harry Kane ise 23 golle en skorer isim olma başarısı gösterdi.

    Öte yandan, Ligue 1 şampiyonu Lille'in en golcü ismi Burak Yılmaz (16), Premier Lig birincisi Manchester City'nin en skorer oyuncusu da İlkay Gündoğan (13) oldu.

    Avrupa nın 5 büyük liginde gol kralları #5

    AVRUPA'NIN EN GOLCÜ 20 FUTBOLCUSU

    Avrupa'nın en büyük 5 liginde en golcü 20 futbolcu ise şöyle:

    Robert Lewandowski (Bayern Münih): 41

    Lionel Messi (Barcelona): 30

    Cristiano Ronaldo (Juventus): 29

    Andre Silva (Eintracht Frankfurt): 28

    Erling Haaland (Borussia Dortmund): 27

    Kylian Mbappe (PSG): 27

    Romelu Lukaku (Inter): 24

    Karim Benzema (Real Madrid): 23

    Harry Kane (Tottenham): 23

    Gerard Moreno (Villarreal): 23

    Luis Muriel (Atalanta): 22

    Muhammed Salah (Liverpool): 22

    Luis Suaez (Atletico Madrid): 21

    Dusan Vlahovic (Fiorentina): 21

    Wissam Ben Yedder (Monaco): 20

    Memphis Depay (Lyon): 20

    Wout Weghorst (Wolfsburg): 20

    Andrej Kramaric (Hoffenheim): 20

    Ciro Immobile (Lazio): 20

    Simy (Crotone): 20

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