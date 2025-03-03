Avrupa'nın 5 büyük liginde güncel durum

AA & Ensonhaber

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İspanya'da Barcelona, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Liverpool'un zirvede bulunduğu İngiltere Premier Lig'de ise Federasyon Kupası müsabakaları nedeniyle karşılaşma oynanmadı.

BARCELONA'DAN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

LaLiga'da lider Barcelona, sahasında Real Sociedad'ı Gerard Martin, Marc Casado, Ronald Araujo ve Robert Lewandowski'nin golleriyle 4-0 yenerek art arda 6. galibiyetini aldı.

Son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Real Betis'e 2-1 mağlup oldu ve son 5 haftada 4. kez puan kaybetti.

Haftanın öne çıkan zorlu mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti ve Real Madrid'in kaybettiği haftada ikinci sıraya yerleşti.

Ligde 26. hafta sonunda 57 puan toplayan Barcelona zirvede yer aldı. Atletico Madrid 56, Real Madrid 54 ve Athletic Bilbao 48 puanla Barcelona'yı takip etti.

INTER, LİDERLİĞİNİ KORUDU

Serie A'da haftanın maçında lider Inter, takipçisi Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

Inter, Federico Dimarco'nun attığı golle öne geçse de ev sahibi Napoli, rakibine Philip Billing'in son dakikalarda attığı golle cevap verdi ve taraflar birer puana razı oldu. Napoli'nin galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, konuk takımda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 51 dakika sahada kaldı.

Ligde 11 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Claudio Ranieri yönetimindeki Roma, sahasında Como'yu 2-1'lik skorla geçti. Peş peşe 4. galibiyetine ulaşan başkent ekibinde milli oyuncu Zeki Çelik, 74 dakika görev yaptı.

İnişli çıkışlı performansıyla zirve takibini sürdüren Atalanta, evinde Venezia ile golsüz beraberliğe razı oldu.

Lazio ise deplasmanda Milan'ı uzatma dakikalarında gelen golle 2-1 yendi.

Ligin 27. haftası, bu akşamki Juventus-Hellas Verona maçıyla tamamlanacak. Inter'in 58 puanla liderliğini koruduğu Serie A'da Napoli 57, Atalanta 55, Lazio 50 ve bir maçı eksik Juventus 49 puan elde etti.

BAYERN MUNIH, PUAN FARKINI KORUDU

Bundesliga'da lider Bayern Münih, konuk olduğu Stuttgart'ı Michael Olise, Leon Goretzka ve Kinglsey Coman'ın golleriyle 3-1 yendi.

Son şampiyon Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt deplasmanında 4-1 kazandı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Can Uzun, yedekler arasında yer aldı.

Borussia Dortmund ise St. Pauli'ye konuk olduğu mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Dortmund'da milli oyuncu Salih Özcan, 89. dakikada oyuna girdi.

Ligin 24. haftasında 61 puana ulaşan Bayern Münih, Bayer Leverkusen (53) ve Eintracht Frankfurt'un (42) önünde liderliğini sürdürdü.

PSG'DE ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Ligue 1 lideri PSG, sahasında Lille'i Bradley Barcola, Marquinhos, Ousmane Dembele ve Desire Doue'nin golleriyle 4-1 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Zirvenin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya, evinde Nantes'ı 2-0 ile geçti.

Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Nice, deplasmanda Saint-Etienne'i 3-1 yenerek arka arkaya 4. galibiyetine ulaştı.

Namağlup PSG'nin 24 hafta sonunda 62 puanla lider olduğu Ligue 1'de Marsilya 49 ve Nice 46 puan topladı.