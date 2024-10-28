Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum

AA & Ensonhaber

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

MANCHESTER CITY, LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Premier Lig'de Manchester City, sahasında Southampton'ı Erling Haaland'ın golüyle 1-0 yendi ve Liverpool'un puan kaybettiği haftada zirvenin yeni sahibi oldu.

Haftanın maçında Arsenal, sahasında Liverpool ile 2-2 berabere kaldı. Arsenal, üst üste ikinci maçında puan kaybı yaşarken Liverpool'un 4 haftalık galibiyet serisi sona erdi.

Kötü gidişatı durduramayan Manchester United, West Ham United deplasmanında 2-1 yenildi ve son 5 haftada 4. kez puan kaybetti.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun 72 dakika forma giydiği Brighton ise sahasında Wolverhampton ile 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 9. haftasında 23 puanlı Manchester City, liderlikte yer aldı. Manchester ekibinin ardından 22 puanlı Liverpool, 18'er puanlı Arsenal ve Aston Villa sıralandı.

BARCELONA, EL CLASICO'DA GÖZDAĞI VERDİ

LaLiga'da lider Barcelona, El Clasico'da konuk olduğu Real Madrid'i Robert Lewandowski (2), Lamine Yamal ve Raphinha'nın golleriyle 4-0 mağlup etti.

Barcelona galibiyet serisini 3 maça çıkarırken Real Madrid sezonun ilk yenilgisini yaşadı. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

Zirve takipçilerinden Villarreal, Valladolid deplasmanında 2-1 kazandı. Atletico Madrid ise Real Betis'e konuk olduğu maçı 1-0 kaybetti.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Getafe'nin Valencia ile evinde 1-1 berabere kaldığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

LaLiga'da 11. hafta geride kalırken Barcelona, 30 puanla zirvedeki yerini korudu. Ligde Real Madrid 24, Villarreal 21 ve Atletico Madrid 20 puanla Barcelona'yı izledi.

BAYERN MUNIH, AVERAJLA ZİRVEDE

Bundesliga'da Bayern Münih, Michael Olise, Jamal Musiala, Harry Kane, Leroy Sane ve Kingsley Coman'ın attığı gollerle Bochum deplasmanında 5-0 kazandı.

Zirve yarışını namağlup sürdüren Leipzig, evinde Freiburg'u 3-1 yendi.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund ise Augsburg'a 2-1 yenilerek bu sezon deplasmanda çıktığı 4. maçta da puan kaybetti.

Ligde 8. haftanın ardından Bayern Münih, 20 puan ve averajla Leipzig'in önünde liderliğini sürdürdü. Bayer Leverkusen, Union Berlin ve Freiburg 15'er puanla iki takımı takibe devam etti.

NAPOLI, LİDERLİĞİNİ KORUDU

Serie A'da Napoli, sahasında Lecce'yi Giovanni Di Lorenzo'nun golüyle 1-0 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve liderliğini korudu.

Haftanın maçında Inter, İtalya derbisinde ağırladığı Juventus ile 4-4 berabere kaldı. Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, iki gol kaydetti. Inter'de ise milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Fiorentina, milli futbolcu Zeki Çelik'in 90 dakika forma giydiği mücadelede Roma'yı 5-1'lik skorla geçti.

Ligin 9. haftasında Napoli, 22 puanla zirvede yer aldı. Napoli'yi Inter 18 ve Juventus 17 puanla izledi.

PSG ZİRVEDE

Ligue 1'in 9. haftasında PSG, Fransız futbolunun "Klasik" olarak adlandırılan maçında konuk olduğu Olimpik Marsilya'yı Joao Neves, Leonardo Balerdi (kendi kalesine) ve Bradley Barcola'nın golleriyle 3-0 yendi.

Zirve takipçilerinden Monaco, Nice deplasmanında 2-1 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı. Lille ise Lens'a konuk olduğu maçı 2-0 kazandı.

PSG'nin 23 puanla liderlikte yer aldığı ligde Monaco 20, Marsilya ve Lille 17'şer puan topladı.