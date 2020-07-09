Avrupa'nın 5 büyük liginde uygulanan yabancı kuralı

TFF'nin 'yerli futbolcu yetişmiyor' diyerek yabancı futbolculara sınır getirmesinin ardından, akıllara Avrupa'nın 5 büyük liginde uygulanan kurallar geldi.

Dün Riva'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, yeni yabancı kuralıyla ilgili kararını verdi.

Yapılan toplantının ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yapan federasyon, kulüplerin 2020-2021 sezonunda 8, 2021-2022 sezonunda 7, 2022-2023 sezonunda ise aynı anda 6 yabancı futbolcu oynatabileceğini duyurdu.

Yaşanan bu gelişme üzerine akıllara Avrupa'nın 5 büyük liginde uygulanan yabancı kuralları geldi.

İNGİLTERE PREMİER LİG

Fanatik'in haberine göre; İngiltere’de yabancı futbolcu sınırsız ama transfer edilecek oyuncular için çalışma izni alınması gerek. Bunun için de oyuncunun, son iki yılda milli takımındaki maçların yüzde 75’inde forma giymesi gerek. Premier Lig’de ayrıca 2010 yılından beri takımlar, 21 yaşından büyük 17’den fazla oyuncuyu kadroda bulunduramıyor. Akademiden gelen genç oyuncunun ise ‘altyapı’ sınıfında olması için 3 yıl akademide oynamış olması gerekiyor.

İSPANYA LA LİGA

İspanya’da AB vatandaşları, aynı İspanyol oyuncular gibi yerli statüsünde. AB dışından sadece 3 futbolcunun transferine izin veriliyor. Ayrıca AB vatandaşı olmayan biri, La Liga’da 5 yıl oynadıktan sonra İspanyol vatandaşı olabiliyor. Bir Atletico Madrid’de oynayan Arda Turan ise İspanya ile Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ekonomik İşbirliği Anlaşması sayesinde AB statüsünde sayılmıştı.

İTALYA SERİE

Çizme’de, AB ülkelerinin oyuncuları İtalya’da yerli olarak forma giyebiliyor. Ancak son iki sezondur AB vatandaşı olmayan oyunculardan bir sezonda sadece 2 futbolcu (Daha önce 1’di) transfer edilebiliyor. İtalyan kulüpleri, Avrupa’da son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından federasyona, 2’den daha fazla oyuncu almaları konusunda taleplerini sık sık dile getiriyor.

ALMANYA BUNDESLİGA

Almanya’da 2006’dan beri yabancı sınırlaması bulunmuyor. Daha önce sadece 4 AB dışı oyuncu oynatılabiliyordu. Şu an ise AB ya da dışı futbolcular da yerli olarak sayılıyor. Ayrıca 2000 yılından bu yana sadece altyapıya 750 milyon Euro yatırım yapan Almanlarda kulüpler, kadrolarında en az 12 Alman ve 8 alt yapıdan oyuncu bulundurmak zorunda.

FRANSA LİGUE 1

Fransa’da, AB vatandaşları yerli olarak oynatılabiliyor. AB dışı ise en fazla 4 yabancı transfer edilebiliyor. Ancak Fransa’da ek bir durum daha var. O da; eski Fransız sömürgelerinden gelen oyuncular ve ekonomik işbirliği anlaşmasına imza atan ülkeler, Mısır ve Libya hariç tüm Afrika ülkeleri, Yeni Zelanda dışındaki Okyanusya ülkeleri, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan hariç tüm Avrupa ülkeleri ile Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu futbolcular da (Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları sebebiyle) yerli olarak sayılıyor.