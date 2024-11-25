Avrupa'nın 5 büyük liginden görünüm

AA & Ensonhaber

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

LIVERPOOL, PUAN FARKINI AÇMAYA DEVAM EDİYOR

Premier Lig'de Liverpool, 2-1 geriye düştüğü Southampton deplasmanında Dominik Szoboszlai ve Muhammed Salah'ın (2) golleriyle 3-2 kazanarak Manchester City'nin kaybettiği haftada puan farkını açmaya devam etti.

Tottenham, konuk olduğu Manchester City'yi 4-0'lık skorla geçti. Son 5 resmi maçından yenilgiyle ayrılan son şampiyon Manchester City'de düşüş sürdü. Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola ise kariyerinin en uzun mağlubiyet serisini yaşadı.

Zirve takipçisi takımlardan Chelsea, Leicester City'yi 2-1, Arsenal, Nottingham Forest'ı 3-0 ve Brighton, Bournemouth'u 2-1 yendi. Bournemouth'ta milli futbolcu Enes Ünal, 80. dakikada oyuna girdi. Brighton'da milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Ligin 12. haftasında 31 puanlı lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı 8'e çıkardı. İki takımın ardından 22'şer puanlı Chelsea, Arsenal ve Brighton sıralandı.

BARCELONA, PUAN KAYBETSE DE ZİRVEDE

LaLiga lideri Barcelona, Celta Vigo deplasmanında Raphinha ve Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-0 öne geçse de 2-2'lik beraberliğe razı oldu ve üst üste ikinci kez puan kaybetti.

Zirve takipçisi Real Madrid, Leganes'e konuk olduğu mücadeleyi 3-0 kazandı. Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 75 dakika sahada kaldı ve bir asist yaptı.

Üst sıralarda yer alan takımlardan Atletico Madrid, sahasında Alaves'i 2-1 yendi, Villarreal ise deplasmanda Osasuna ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 14. hafta geride kalırken Barcelona, 34 puanla zirvedeki yerini korudu. Ligde bir maçı eksik Real Madrid 30, Atletico Madrid 29 ve maç eksiği bulunan Villarreal 25 puanla Barcelona'yı izledi.

BAYERN MUNIH, DURDURULAMIYOR

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Augsburg'u "hat-trick" yapan Harry Kane'in golleriyle 3-0 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, evinde Freiburg'u 4-0 yendi.

Zirve takipçisi Leipzig, Hoffenheim deplasmanında 4-3 mağlup oldu ve son üç maçında puan kaybetti.

Son şampiyon Bayer Leverkusen, sahasında Heidenheim'ı 5-2 mağlup ederek üç maç sonra galip geldi.

Eintracht Frankfurt ise konuk ettiği Werder Bremen'i 1-0 yenerek art arda üçüncü galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü. Ev sahibi ekipte yedekler arasında yer alan milli oyuncu Can Uzun süre bulamadı.

Ligde 11. hafta sonunda 29 puan toplayan Bayern Münih, Eintracht Frankfurt (23), Leipzig (21), Bayer Leverkusen (20) ve Borussia Dortmund'un (19) önünde liderliğini sürdürdü.

NAPOLI, ZİRVEYE TUTUNDU

Serie A'da lider Napoli, sahasında Roma'yı Romelu Lukaku'nun golüyle 1-0 yenerek iki maç sonra galip geldi. Konuk takımda milli futbolcu Zeki Çelik, 78 dakika forma giydi.

İtalya'da zirveyi takip eden diğer 4 takım da galip gelmeyi başardı. Atalanta, deplasmanda Parma'yı 3-1 yenerek üst üste 7. galibiyetine ulaştı.

Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle oynamadığı Hellas Verona deplasmanında 5-0 kazandı.

Fiorentina, deplasmanda Como'yu 2-0, Lazio ise evinde Bologna'yı 3-0 yendi.

Namağlup Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlayıp 90+1. dakikada oyundan alındığı Milan deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü.

Ligin 13. haftasında Napoli, 29 puanla zirvede yer aldı. Napoli'yi Atalanta, Inter, Fiorentina ve Lazio 28'er, Juventus ise 25 puanla izledi.

PSG, NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligue 1'in 12. haftasında son şampiyon PSG, evinde Toulouse'u Joao Neves, Lucas Beraldo ve Vitinha'nın golleriyle 3-0 yenerek art arda 5. galibiyetine ulaştı.

Monaco, konuk ettiği Brest'i 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü.

İnişli çıkışlı performans sergileyen Olimpik Marsilya ise deplasmanda Lens'ı 3-1'lik skorla geçti.

Namağlup PSG'nin 32 puanla liderlikte yer aldığı ligde Monaco 26 ve Marsilya 23 puan topladı.