Avrupa'nın beş büyük liginde puan durumu! Kıyasıya mücadele sürüyor

Haber Merkezi

Avrupa’nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya (Serie A) liglerinde hafta sonu maçları tamamlandı.

Zirvedeki takımlar liderliklerini korurken puan kayıpları ve sürpriz sonuçlar dikkat çekti.

PREMIER LİG: LIVERPOOL ZORDA AMA LİDER

İngiltere’de Liverpool, sahasında Fulham ile 2-2 berabere kalarak üst üste ikinci kez puan kaybetti. Cody Gakpo ve Diogo Jota’nın golleri ile bir puanı kurtaran Liverpool, 36 puanla liderliğini sürdürdü.

Chelsea, evinde Brentford’u 2-1 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Manchester derbisinde ise Manchester United, son dakikalarda bulduğu gollerle City’yi 2-1 mağlup etti. City, son 7 haftada 6. kez puan kaybı yaşadı.

LALIGA: BARCELONA’NIN KAYIPLARI SÜRÜYOR

İspanya’da Barcelona, sahasında Leganes’e 1-0 yenilerek son 6 haftada 5. kez puan kaybı yaşadı. Zirve takipçilerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler’in iki asist yaptığı maçta Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı.

Ligde 38 puanla zirvede yer alan Barcelona, bir maçı eksik Atletico Madrid’in averajla önünde bulunuyor. Real Madrid ise 37 puanla üçüncü sırada.

BUNDESLIGA: BAYERN İLK KEZ MAĞLUP

Almanya’da Bayern Münih, Mainz deplasmanında 2-1 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund ise Hoffenheim ile 1-1 berabere kalarak üst üste üçüncü kez puan kaybetti.

Lider Bayern Münih, 33 puanla zirvede yer alırken, Bayer Leverkusen (29), Eintracht Frankfurt (27) ve Leipzig (27) takibini sürdürüyor.

SERIE A: ATALANTA DURDURULAMIYOR

İtalya’da lider Atalanta, Galatasaray’dan kiralanan Nicolo Zaniolo’nun golüyle Cagliari’yi 1-0 mağlup etti ve üst üste 10. galibiyetini aldı. Namağlup Juventus ise Venezia ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde Atalanta, 37 puanla zirvede yer alırken, Napoli (35) ikinci sırada. Lazio ve Inter’in ise birer maçı eksik.

LIGUE 1: PSG NAMAĞLUP ZİRVEDE

Fransa’da namağlup lider Paris Saint-Germain (PSG), Olimpik Lyon’u 3-1 yenerek galibiyet serisine döndü. Zirve takipçileri Monaco ve Olimpik Marsilya ise haftayı beraberlikle kapattı.

37 puanla lider olan PSG, Marsilya ve Monaco’nun 30’ar puan önünde yer alıyor.

Avrupa’nın büyük liglerinde liderlerin mücadelesi devam ederken, zirve yarışında her hafta yeni bir heyecan yaşanıyor.