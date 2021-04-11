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Avustralya Kadınlar Ligi'nde köşe vuruşundan gelen gol
Avustralya Kadınlar Ligi maçında Kyra Cooney-Cross isimli kadın futbolcu kornerden gol atarak izleyenlere uzun süre akıllarda kalacak bir an yaşattı.
- Haber Merkezi
- 11.04.2021 - 12:21
Avustralya Kadınlar Ligi'nde Sydney ve Melbourne Victory takımları lig finalinde karşı karşıya geldi.
KORNERDEN GOL ATTI
Normal süresi 0-0 biten mücadele uzatmalara giderken 120. dakikada korneri kullanmak için topun başına gelen Melbourne'lü kadın futbolcu Kyra Cooney-Cross orta açmak isterken topa verdiği falsoyla rakip kaleciyi avlamayı başardı.
Bu golün ardından Melbourne Victory şampiyonluğa uzanırken akıllarda da bu ilginç gol kaldı.