Avustralya Kadınlar Ligi'nde köşe vuruşundan gelen gol

Avustralya Kadınlar Ligi maçında Kyra Cooney-Cross isimli kadın futbolcu kornerden gol atarak izleyenlere uzun süre akıllarda kalacak bir an yaşattı.

Avustralya Kadınlar Ligi'nde Sydney ve Melbourne Victory takımları lig finalinde karşı karşıya geldi.

KORNERDEN GOL ATTI

Normal süresi 0-0 biten mücadele uzatmalara giderken 120. dakikada korneri kullanmak için topun başına gelen Melbourne'lü kadın futbolcu Kyra Cooney-Cross orta açmak isterken topa verdiği falsoyla rakip kaleciyi avlamayı başardı.

Bu golün ardından Melbourne Victory şampiyonluğa uzanırken akıllarda da bu ilginç gol kaldı.