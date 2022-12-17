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    Avustralya Ligi'nde taraftarlar, futbolculara saldırdı

    Avustralya Ligi'nde oynanan Melbourne derbisine olaylar damga vurdu. Melbourne Victory taraftarları ev sahibi takımı Melbourne City kalecisi Thomas Glover'a saldırdı.
    • 17.12.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 16:18
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    Avustralya Ligi'nde taraftarlar, futbolculara saldırdı

    Avustralya Ligi'nde oynanan Melbourne City-Melbourne Victory maçında olaylar çığırından çıkarken karşılaşma yarıda kaldı.

    Ev sahibi takım 1-0 öndeyken 22. dakikada holiganlar sahaya girdi ve Melbourne City kalecisi Tom Glover'a metal bir kovayla saldırdı.

    Maç tatil edildi

    Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki kalecinin yüzünde kesik olduğu ve beyin sarsıntısı geçirdiği belirtildi. Karşılaşmanın hakemi, oyuncuları soyunma odasına gönderdi ve maçı tatil etti.

    Avustralya Ligi'nde taraftarlar, futbolculara saldırdı İZLE

    Olaylar işaret fişeğiyle başladı

    BBC'nin haberine göre, olayların başlangıç sebebinin işaret fişeği olduğu belirtildi. Victory taraftarları kaleci Glover'a işaret fişeği fırlattı. Kaleci Glover'ın da bu fişeği yeniden taraftarlara fırlattığı kaydedildi.

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