Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.773
0.57%
BTXN Coin
5.83
2.46%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C
    Avustralya, Tunus'u tek golle yıktı

    Avustralya, Tunus'u tek golle yıktı

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Avustralya, Tunus'u 1-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
    • 26.11.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 15:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun ikinci maçları başlarken Jalel Kadri'nin ekibi Tunus ile Graham Arnold'un yönetimindeki Avustralya karşı karşıya geldi.

    Al Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Avustralya 1-0 kazanırken galibiyet golü 23. dakikada Mitchell Duke'dan geldi.

    Avustralya, Tunus u tek golle yıktı #1

    Tunus yine gol atamadı

    Grubun ilk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus, Avustralya'ya da 1-0 mağlup olarak grubun ilk 2 maçında golle tanışamamış oldu. Grupların son maçlarına 1 puanla girecek olan Tunus, son maçta turnuvanın favorilerinden Fransa ile karşılaşacak.

    Avustralya, Tunus u tek golle yıktı #2

    Avantaj Avustralya'da

    Gruptaki ilk puanlarını Tunus karşısında alan Avustralya, ikincilik mücadelesi verdiği Danimarka ve Tunus'un önüne geçerek önemli bir avantaj elde etti. Avustralya grubun son maçında Danimarka ile karşılaşacak.

    Bu sonuçla birlikte Tunus 1 puanda kalırken, Avustralya 3 puana ulaşıp maç fazlasıyla lider Fransa ile puanlarını eşitledi.

    Avustralya, Tunus u tek golle yıktı #3

    Avustralya, Tunus u tek golle yıktı #4


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Ordu'da tabanca ile vurulan fırıncı hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Ordu'da tabanca ile vurulan fırıncı hayatını kaybetti

    Sosyal medyadan uzak durmanız gereken 7 neden!
    Teknoloji

    Sosyal medyadan uzak durmanız gereken 7 neden!

    Görüş Bildir