UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Avusturya-Danimarka maçının öncesinde elektrik kesintisiyle başlayan garip olaylar silsilesi, maç sonunda sahada dev bir delik açılmasıyla son buldu.

Viyana’da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, sahadaki futboldan daha çok yaşanan enteresan olaylarla gündeme oturdu.

Teknik Direktör Ralf Ragnick, Avusturya Milli Takımı’nın başında ilk iç saha maçına çıkmaya hazırlanırken, şehirde yaşanan büyük bir elektrik kesintisi nedeniyle maçın başlama saati 1 buçuk saat ertelendi.

Tribünlere gelen taraftarlar, cep telefonlarının ışıklarıyla stadı aydınlatmaya çalıştı. Maçın son düdüğüyle birlikte Danimarka sahadan 2-1 galip ayrılan taraf olurken, bir başka ilginç olay daha yaşandı.

Sahada delik açıldı

Maçın son düdüğü çaldıktan sonra futbolcular, sahada dev bir deliğin ortaya çıktığını fark etti. Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen, deliğin ne kadar derin olduğunu tespit edebilmek için bir bacağını deliğin içine soktu.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Danimarka Teknik Direktörü Hjulmand, “Sahanın ortasındaki büyük deliğin fotoğraflarını gördüm. Oyuncular için tehlikeliydi. Saha gerçekten korkunçtu. Hareket etmek zordu.” ifadelerini kullandı.

Avusturya-Danimarka maçında sahada dev bir delik açıldı ViDEO

"Çukur birinin kariyerini mahvedebilirdi"

Danimarka’nın yıldızı Skov Olsen ise, “Korkunç! Daha iyisini yapmaları gerektiğinin farkındalar. Çukur birinin kariyerini mahvedebilirdi. Neyse ki bu olmadı.” dedi.

Efsane filme benzetildi

Mücadelede yaşanan bu garip olay, akıllara 'Salak Milyoner' filminde yaşanan futbol sahasındaki sahneyi ve herkesin bildiği "Kayseri ıh ıh" repliğini akıllara getirdi.