Axel Witsel: Suudi Arabistan'a para için gidiyorlar Atletico Madrid'in Belçikalı yıldızı Axel Witsel, Suudi Arabistan'a giden yıldız isimlerin para için orayı tercih ettiğini söyledi.

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Suudi Arabistan Ligi ekipleri yaz transfer döneminde birçok yıldız futbolcuyu kadrolarına kattı.

Renklerine bağladıkları oyunculara rekor ücretler ödeyen kulüpler bu hamleleriyle dünyada dikkat çekmeyi başardı.

Suudi takımlarının gerçekleştirdiği transferler hakkında İspanyol devi Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Axel Witsel, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Belçikalı isim, Suudi Arabistan'a transfer olan oyuncuların oraya gitmelerinin tek sebebinin para olduğunu söyledi.

"Arabistan'a gitmenin kötü olduğunu söylemiyorum, ben de 27 yaşımda Çin'e gittim"

Kendisinin de para için daha önce Avrupa'dan ayrıldığını söyleyen Axel Witsel, şu sözleri sarf etti:

Her birimizin kendi yolu var. Suudi Arabistan'a gitmenin kötü olduğunu söylemiyorum, ben de 27 yaşımda Çin'e gittim. Benim için bir yaşam deneyimiydi.

"Elbette oraya para için gidiyoruz"

Witsel ayrıca şunları dedi:

Elbette oraya para için gidiyoruz, spor projesi hakkında konuşmamıza gerek yok. Gerçek şu ki, bunu Carrasco yaptı ve bu benim için sorun değil.

34 yaşındaki Witsel, 2017 senesinde gittiği Çin Ligi takımı Tianjin Quanjian'dan 5 ay için 18 milyon euro gibi bir ücret kazanmıştı.